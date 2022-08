L’ex Hellas Verona Ezequiel Cirigliano è stato arrestato per violazione di domicilio, rapina a mano armata e porto abusivo di “arma da guerra“. Il centrocampista è stato fermato a Buenos Aires: secondo l’accusa, Cirigliano con indosso la maglia del Paris Saint-Germain è entrato in un casa nel quartiere di Caseros e una volta colto sul fatto dai proprietari, ha iniziato a sparare con un pistola. Come riporta La Gazzetta dello Sport, era armato di un revolver 9 millimetri: aveva undici proiettili nel caricatore e uno nella camera da fuoco. Il 30enne è stato arrestato dalla polizia e ora è detenuto nel commissariato di “Tres de Febrero”. Cirigliano, però, al momento nega ogni accusa.

Qualche anno fa era considerato una promessa del calcio argentino: con la nazionale albiceleste ha disputato i Mondiali under 17 e under 20. Nel 2013 era approdato alla corte dei gialloblù dal River Plate giocando per una stagione in Serie A: all’Hellas Verona totalizzò 13 presenze senza segnare reti. Inoltre, in carriera ha giocato in Mls con il Dallas, in Messico con il Zacatepec e in Cile con il San Luis de Quillota. Attualmente è svincolato dopo l’ultima esperienza al Cynthialbalonga, formazione di Serie D.