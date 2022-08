Due giorni dopo il disservizio Dazn per cui non è stato possibile per molti abbonati vedere Lazio-Bologna, Fiorentina-Cremonese, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli, arrivano le prime contromisure. Secondo quando riporta Il Sole 24 ore, Dazn ha accettato la proposta presentata lunedì 15 agosto dall’Agcom: l’Autorità garante delle comunicazioni a livello nazionale ha chiesto a Dazn una procedura semplificata per richiedere gli indennizzi. Si apre quindi uno spiraglio rispetto alla complicata procedura di rimborso attualmente in vigore. Non dovrebbe, quindi, più essere necessario compilare un modulo online e verificare la velocità della propria rete Internet per ricevere il rimborso. Ora rimane da capire come sarà possibile ottenere gli indennizzi. Il rimborso dovrebbe essere erogato in automatico dalla piattaforma.

I disservizi porteranno a un 25% di sconto sull’abbonamento mensile. “Nelle condizioni di indennizzabilità – scrive l’Agcom – il fornitore del servizio di live video streaming dovrà corrispondere, o sotto forma di sconto in fattura o di rimborso, un importo pari al 25% dell’abbonamento mensile dell’utente, al netto di eventuali sconti o promozioni. Il massimo indennizzo a cui può aver diritto un utente in un mese è pari al 100% dell’abbonamento mensile, al netto di eventuali sconti o promozioni. Non è possibile ottenere più di un indennizzo a settimana”.

Dazn ha chiarito le cause dell’inconveniente al Sole 24 Ore: “La causa principale del problema è stata identificata dal team di ingegneri e la situazione è stata risolta prima delle partite in programma nella serata del 15 agosto, che sono state seguite da milioni di fan in tutti i mercati senza interruzioni. I team tecnici di Dazn sono tuttora impegnati per garantire la stabilità della piattaforma e far sì che ciò non si ripeta”. Il problema sarebbe legato alle procedure di autenticazione, quindi esclusivamente all’App che avrebbe riscontrato problemi anche all’estero. Secondo il quotidiano sportivo El Pais anche in Liga ci sono stati problemi. Al suo debutto nel massimo campionato spagnolo la piattaforma ha fatto registrare disservizi per Barcellona-Rayo Vallecano e per molti abbonati non è stato possibile vedere il match.

Nel frattempo il Codacons ha annunciato che farà denuncia contro Dazn per interruzione di pubblico servizio e truffa. “Gli utenti potrebbero essere chiamati a un vero e proprio sciopero, sospendendo il pagamento della quota mensile fino alla definitiva risoluzione di questi eterni problemi tecnici. A fronte di abbonamenti che costano sempre di più il servizio non fa che peggiorare – spiega l’associazione dei consumatori – Ora dalla Lega e da Dazn ci aspettiamo risposte e soluzioni certe e non più parole al vento”.