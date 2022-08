Scene di panico in un negozio Ikea di Shanghai. Dopo aver scoperto che un cliente era stato a contatto con un positivo da Covid-19, le autorità hanno cercato di isolare i clienti all’interno del negozio in una sorta di quarantena e procedere, poi, con i test. Le persone, tuttavia, si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno forzato, come si vede nel video, la porta che veniva chiusa dalle guardie. Nella città, da mesi, c’è malcontento per via delle politiche, considerate eccessivamente restrittive, che perseguono la strategia “zero Covid”.

Video Twitter