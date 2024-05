Durante la notte polizia ha sgomberato un accampamento di studenti pro Palestina nel campus di Roeterseiland dell’università di Amsterdam (UvA) e ha arrestato 125 persone. Immagini postate sui social media nella notte mostrano che gli agenti hanno usato usato manganelli e rimosso di peso gli studenti seduti, che lunedì pomeriggio avevano occupato una piccola parte del distaccamento di ateneo dove hanno sede le facoltà giuridiche ed economiche, con la richiesta alle autorità accademiche di rompere i legami con Israele. I manifestanti avevano anche chiuso due ponti e l’ingresso del campus vicino al Nieuwe Prinsengracht. Le autorità avevano chiesto più volte ai manifestanti di lasciare il luogo.

Prima dell’intervento della polizia, lunedì erano scoppiati tafferugli tra due gruppi rivali di attivisti. Secondo l’emittente local Nos, la polizia antisommossa ha iniziato a muoversi intorno alle 3 del mattino e il sito è stato sgomberato alle 4.30 del mattino. Le barricate sono state sfondate con una scavatrice. In serata, la polizia aveva dichiarato di essersi radunata sul posto in seguito a segnalazioni di disordini e all’impossibilità per i servizi di emergenza di accedere al sito. I filmati sui social hanno mostrato un gruppo di circa 10 uomini mascherati che hanno attaccato i manifestanti, colpendo alcuni con pezzi di legno e lanciando fuochi d’artificio. Secondo l’agenzia di stampa Anp, però, non è chiaro chi fossero queste persone e se facessero parte degli studenti, che alla fine li hanno cacciati.

Le foto scattate martedì mattina dal campus mostrano tende, striscioni e cibo, oltre a mucchi di ciottoli tirati su dalla strada. “L’intervento è stato necessario per ristabilire l’ordine. Vediamo i filmati sui social media. Comprendiamo che quelle immagini possano apparire come intense”, ha scritto la polizia in un comunicato su X, e spiegato che i manifestanti hanno usato violenza contro gli agenti. I media locali hanno ripreso alcuni giovani che sparavano fuochi d’artificio contro gli agenti, non ci sono notizie di feriti. Alcuni manifestanti sono già stati rilasciati.

Rispondendo a un’esplicita richiesta degli studenti, l’UvA ha dichiarato di aver gestito scambi di studenti con l’Università di Tel Aviv, l’Università Ebraica di Gerusalemme e l’Università Ben Gurion e che al momento non sono in corso scambi a causa della situazione internazionale. Inoltre, l’università ha dichiarato di lavorare a otto progetti di ricerca europei che coinvolgono anche ricercatori o aziende israeliane.

Le altre mobilitazioni europee – Anche se con dimensioni più ridotte rispetto a quelle viste nei campus americani, anche in Europa hanno cominciato a diffondersi nelle ultime settimane proteste studentesche che chiedono lo stop dell’operazione militare di Israele su Gaza e l’interruzione dei rapporti accademici con Tel Aviv fino al cessate il fuoco.

In Belgio, oltre di 100 studenti occupano l’università di Gand, in una protesta che unisce attivisti per il clima e per la Palestina, che nelle intenzioni vuole durare fino a mercoledì. A Parigi, attivisti e studenti hanno organizzato un die-in (un sit-in in cui i partecipanti si stendono a terra fingendosi morti) davanti all’ingresso della prestigiosa università di Sciences Po, che è stata occupata e sgomberata dalle forze dell’ordine francesi già due volte, l’ultima venerdì. Mobilitazioni sono in corso anche nelle famose università britanniche di Oxford e Cambridge. In Italia, il movimento filopalestinese ha piantato le prime tende all’Alma Mater di Bologna.

Negli Stati Uniti arresti a San Diego – Mentre la Columbia University di New York ha comunicato di aver cancellato la cerimonia di consegna dei diplomi di laurea del 15 maggio di concerto con i leader studenteschi, all’alba di martedì la polizia ha sgomberato un altro accampamento per Gaza all’università di San Diego, California. Nell’operazione sono state arrestate 64 persone, tra cui 24 non studenti. L’ateneo ha fatto sapere che gli iscritti arrestati sono stati sospesi. All‘Ucla di Los Angeles, teatro nei giorni scorsi di scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, le lezioni sono state spostate online a causa di un ritorno delle proteste. Alcune violenze sono scoppiate tra forze dell’ordine e manifestanti quando i fermati sono stati caricati e portati via sui mezzi delle forze dell’ordine.