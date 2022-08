Da una parte i tifosi-spettatori infuriati e l’AgCom e la Lega Calcio che intimano chiarimenti e soluzioni. Dall’altra Dazn che chiede scusa e ha messo tutti i tecnici al lavoro per risolvere il blocco delle dirette che solo ieri ha interessato tre gare di Serie A, di pomeriggio e di sera. E così ora la piattaforma corre ai ripari, o ci prova, con un link “di riserva” per seguire Verona-Napoli (ore 18,30) e Juventus-Sassuolo (ore 20,45) e per sopperire ai problemi che ancora ci sono su pc, smartphone e tablet: su www.dazn.com/it-IT/help gli iscritti troveranno tutte le indicazioni per trovare le due dirette. Il link sarà attivo subito prima il fischio d’inizio di ciascuna partita.