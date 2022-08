Calano ancora, come di consueto dopo le giornate festive, i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 8.944 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 9.894 di ieri. Dati che si legano a un numero sostanzialmente stabile di tamponi effettuati: 63.549 nell’ultima giornata, contro i 64.106 della giornata precedente. Questo fa scendere sensibilmente il tasso di positività che passa così dal 15,4% al 14%. Aumenta, invece, il numero delle vittime: dalle 42 di ieri alle 70 di oggi.

Più alto, rispetto ai contagi, il numero dei guariti che nelle ultime 24 ore sono 21.912. Dato che favorisce così la diminuzione del numero totale degli attualmente positivi che ad oggi si attestano a 854.023, in calo di 13.041. Questo non si traduce direttamente in un alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere italiane. Cala leggermente il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva che passano dalle 301 di ieri alle 299 di oggi, con 18 ingressi giornalieri. Trend inverso, invece, per quanto riguarda i posti letto occupati negli altri reparti Covid, che passano dai 7.504 di ieri ai 7.544 di oggi.