Un violento nubifragio ha colpito la sera di Ferragosto il Fiorentino, in particolare la Zona di Bagno a Ripoli. Secondo quanto scritto dal presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, tra ieri sera e la notte tra lunedì e martedì sono caduti “oltre 70mm di pioggia in meno di due ore con un picco di 16 mm in 15 minuti. Una massa d’acqua superiore a quella che cade di norma in un mese”.

Il maltempo ha spinto il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, a chiedere “l’attivazione dello stato di emergenza”. In particolare la pioggia si è abbattuta nelle località di Grassina, Antella, Capannuccia dove si sono verificate mancanze di corrente e di fornitura di acqua. Casini riferisce che hanno “retto le casse di espansione di Capannuccia che hanno permesso di gestire la piena del torrente Ema evitando conseguenze più gravi alla frazione di Grassina. La portata di acqua dell’Ema è arrivata in soli 45 minuti da zero a livello di emergenza”. Invece “non hanno retto alcuni torrenti, fossi e borri minori che hanno causato i danni più gravi e su cui verificheremo eventuali responsabilità di privati ed enti”.

Video Facebook/Alessio Di Giulio