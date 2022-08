A un mese scarso dall’inizio del nuovo anno scolastico è probabile che genitori e figli si stiano già chiedendo se quello che verrà sarà un anno favorevole dal punto di vista dei ponti e delle vacanze. La buona notizia è che il calendario scolastico 2022-2023 regala qualche piccola gioia. Stando al calendario diffuso dal ministero le feste nazionali sono, come da tradizione: il 1° novembre, festa di tutti i Santi; l’8 dicembre, Immacolata Concezione; il 25 dicembre, Natale; il 26 dicembre, giorno di santo Stefano, il 1° gennaio, Capodanno. E ancora: il 6 gennaio, Epifania; il giorno di lunedì dopo Pasqua; il 25 aprile, anniversario della Liberazione; il 1° maggio, festa del lavoro; il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. A questi va aggiunta la festa del Santo Patrono. Bene, stando così le cose c’è qualche possibilità di fare dei ponti per staccare la spina qualche giorno? Certo che sì. Vediamoli.

La festa di Tutti i Santi, il primo novembre, cade di martedì. Se sul sito della vostra scuola è previsto un ponte per il lunedì allora potrete fare un weekend lungo dal 30 ottobre al 2 novembre.

La Festa dell’Immacolata, 8 dicembre, è di giovedì. Questo vuol dire che il ponte si estende fino a domenica 11, e per i milanesi potrebbe iniziare già dal 7 dicembre, festa di Sant’Ambrogio.

Si arriva quindi al Natale, che cade di domenica. Scuole chiuse tra il 22 e il 23 dicembre a seconda dell’istituto e riapertura prevista il 9 gennaio, dopo l’Epifiania che cade di venerdì.

Domenica 9 aprile si apriranno le uova di Pasqua: vacanze dal 6 all’11, con possibilità di estensioni da verificare sui siti delle signole scuole. Chi non si è fermato per Carnevale potrebbe avere un giorno in più ad aprile.

La festa della Liberazione cade di martedì, il che vuol dire che il ponte andrà da sabato 22 a martedì 25 aprile.

Infine il Primo maggio, che sarà un lunedì, e l’ultima sosta prima della chiusura della scuola (tra l’8 e il 9 giugno) in occasione della festa della Repubblica. Il prossimo anno infatti il 2 giugno sarà un venerdì.