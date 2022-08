Madonna sa sempre come portare scompiglio in tv. Lo ha fatto anche durante la partecipazione a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon per presentare il nuovo album Finally Enough Love, una compilation di remix dei suoi successi in uscita il 19 agosto. Nel corso della chiacchierata la cantante e il conduttore hanno parlato anche dei gioielli che la star ha in bocca, in particolare sui denti. Madonna ha spiegato che li indossa perché “mi piace l’aspetto, i gioielli per la bocca e ho dei denti davvero brutti“. Il padrone di casa, apparentemente senza pensarci su ha risposto: “Sì”. Resosi conto della gaffe ha provato a fare marcia indietro ma l’artista lo ha schiaffeggiato sulla mano.

Subito dopo i due hanno giocato alla prima parola che veniva loro in mente a seconda della lettera estratta a sorte da un insieme di carte. L’ultima lettera a essere scelta è stata la “I”, e se Jimmy ha esclamato “Icona”, la Ciccone ha optato per “Idiota”. Una risposta che ha fatto scoppiare a ridere il presentatore, il quale si è sdraiato per terra a faccia in giù. Un’occasione troppo ghiotta per Madonna, che gli si è seduta sopra a cavalcioni fingendo di cavalcarlo.