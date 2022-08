Il Manchester United è sulle tracce di Adrien Rabiot. I Red Devils hanno aperto il dialogo con la Juventus offrendo 15 milioni. I bianconeri, però, ne chiedono 20 nonostante il francese sia in scadenza fra un anno. L’accordo potrebbe concretizzarsi a 18 milioni, cifra che deve essere approvata anche dalla madre-procuratrice Veronique. Qualsiasi quota sarebbe una plusvalenza per i bianconeri visto che il centrocampista nel 2019 era arrivato a parametro zero. Secondo Tuttosport il problema riguarda piuttosto l’ingaggio del giocatore, che con i bonus sfiora gli 8 milioni netti a stagione. Inoltre, Rabiot vorrebbe giocare la Champions League, a cui gli inglesi non partecipano, e avere un posto da titolare in vista dei Mondiali in Qatar.

L’idea di un addio del centrocampista francese piace ai tifosi juventini che hanno manifestato la loro felicità sui Twitter con alcuni post e commenti ironici. Tra i protagonisti di quest’ultimi l’amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene e Cristiano Ronaldo.

