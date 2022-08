Filip Kostic è ormai un nuovo giocatore della Juventus. La conferma arriva dal profilo Twitter dell’Eintracht Francoforte che ha reso noto che il serbo non è convocato per la sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Il club tedesco mercoledì 10 agosto giocherà a Helsinki per provare a conquistare l’ambito trofeo, ma dovrà fare a meno della sua ala. Kostic, infatti, nel pomeriggio è atteso a Torino. L’accordo è stato raggiunto sulla base di 16 milioni bonus inclusi (13 + 3) e ora Massimiliano Allegri potrà godersi un rinforzo inseguito e desiderato da tempo. L’obiettivo della società bianconera era acquistare il giocatore prima dell’inizio del campionato ed è stato centrato.

L’esterno aveva già salutato i propri tifosi nella partita con il Bayern Monaco. Dopo che lo scorso anno era stato a un passo dalla Lazio – l’accordo saltò 24 ore prima della chiusura del mercato a causa di una mail sbagliata – Kostic può esaudire il suo sogno di giocare in Serie A. Infatti, a fare la differenza per il suo approdo nel capoluogo piemontese è stata la volontà del giocatore che nelle scorse settimane aveva rifiutato la proposta del West Ham. Per l’ala è pronto un contratto da 2 milioni e mezzo fissi per tre anni, più bonus che gli permetterebbero di arrivare a 3.

Nato il primo settembre 1992 a Kragujevac, in Serbia, dopo una breve parentesi nella formazione della sua città Kostic è approdato in Eredivisie al Groningen. Dopo due stagioni in Olanda è arrivato in Germania dove ha giocato per Stoccarda e Amburgo prima di passare nel 2018 al Eintracht Francoforte. Nei 4 anni con il club teutonico ha totalizzato 170 presenze e 33 gol vincendo l’Europa League lo scorso anno. Mancino, ha iniziato la carriera come ala sinistra per poi fare l’esterno di centrocampo a tutta fascia nella sua militanza all’Eintracht, ma si adatta anche a fare l’ala destra. È dotato di corsa e fisicità ed è più incisivo nella fase offensiva rispetto a quella difensiva.