Ha picchiato la moglie incinta, poi ha chiuso il cancello di casa per impedirle di scappare. È successo a Pedara, in provincia di Catania, dove un uomo di 35 anni è stato arrestato con l’accusa di “maltrattamenti in famiglia e lesioni personali”.

I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione su una violenta lite tra i due coniugi. Raggiunta l’abitazione, hanno trovato nel cortile di casa una donna di 37 anni. Secondo quanto è stato riportato era “in evidente stato di agitazione, dolorante e con vistose tracce di sangue sul viso”. A quel punto la 37enne ha riferito ai militari che il marito aveva chiuso il cancello di casa per impedirle di scappare e che, al loro arrivo, si era rifugiato in mansarda. A quanto riferito dalla donna alle autorità, non si è trattato del primo episodio di violenza e di aggressione fisica da parte del marito, anche se non aveva mai sporto denuncia. Il 35enne è quindi stato raggiunto al piano superiore dell’abitazione e i carabinieri hanno trovato la casa totalmente a soqquadro in seguito alla discussione. L’uomo è stato condotto in carcere e si trova in attesa dell’udienza di convalida, mentre la donna è in ospedale dove i medici le hanno riscontrato contusioni e ferite in varie parti del corpo, giudicate guaribili in 30 giorni.