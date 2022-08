È sempre più emergenza in casa Juventus. Dopo i segnali negativi nell’amichevole con l’Atletico Madrid e gli infortuni di Paul Pogba e Weston McKennie, ora si ferma anche Wojciech Szczęsny. Il polacco si è sottoposto a esami radiologici al J Medical dopo che nella sfida con gli spagnoli aveva avvertito un fastidio. Gli accertamenti hanno rivelato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Per l’estremo difensore bianconero è in arrivo uno stop di venti giorni. Salterà sicuramente il match di apertura della Serie A con il Sassuolo e il successivo con la Sampdoria. Il rientro potrebbe concretizzarsi il 27 agosto contro la Roma o addirittura il 31 agosto con lo Spezia.

La lista di infortunati bianconeri in questo inizio stagione sale quindi a sette: oltre ai già citati Pogba, McKennie e Szczęsny, ci sono anche il convalescente Federico Chiesa, Kaio Jorge, Adrien Rabiot e Marley Aké. Inoltre, Juan Cuadrado nei giorni scorsi è stato vittima di problemi di gastroenterite, ma dovrebbe tornare in campo alla ripresa degli allenamenti. Rabiot ha rimediato sei punta di sutura alla testa dopo la gara con l’Atletico: La sua momentanea assenza, però, non inciderà più di tanto perché contro il Sassuolo – come Moise Kean – dovrà scontare una squalifica. Comunque altri due assenti: Massimiliano Allegri dovrà far fronte a questa emergenza, come se non bastasse il ritardo di condizione atletica manifestato nella preparazione estiva.