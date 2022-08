Sinisa Mihajlovic è tornato. Dopo tre mesi di stop il tecnico serbo si è di nuovo seduto sulla panchina del Bologna nella sfida di Coppa Italia con il Cosenza. I rossoblù hanno vinto 1-0 grazie a un gol di Nicola Sansone, ma la notizia più bella è stato rivedere Mihajlovic allo stadio Dall’Ara. L’allenatore rossoblù nell’estate del 2019 è stato colpito dalla leucemia acuta. Dopo aver momentaneamente superato la malattia, era stato nuovamente costretto ad abbandonare la panchina del Bologna per tornare in cura. L’ultima partita in panchina fu la 37esima giornata di Serie A, ormai tre mesi fa. Il Dall’Ara lo ha accolto con un lungo e commovente applauso: le immagini mostrano un Mihajlovic emozionato prima del fischio d’inizio.

Al termine della gara, ai microfoni di Mediaset, il tecnico ha parlato della sua salute: “Sto sempre meglio, sono in fase di recupero. Miglioro giorno dopo giorno, ci vuole tempo ma sono felice e vado avanti. Non sono ancora in forma, sono troppo magro. Spero di arrivare a 90 kg entro due o tre mesi: diciamo a Natale dovrò pesare 90 kg“. Il serbo ha analizzato anche la vittoria con i calabresi. “Abbiamo visto quante squadre di Serie A hanno perso in questo primo turno di Coppa Italia, non era scontato vincere, siamo stati bravi”.

Infine, c’è stato spazio anche per qualche dichiarazione sul mercato e in particolare su Marko Arnautovic. “Io e Marko ci parliamo spesso, abbiamo un rapporto particolare caratterizzato da rispetto reciproco. Non so se rimane o va via, non spetta a me decidere ma alla società, spero che rimanga perché non è facile sostituirlo ma se andrà via sarò contento per lui. Sono sicuro che si comporterà sempre con grande rispetto”, ha concluso Mihajlovic.