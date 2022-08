Anche il lago di Garda, così come tanti altri bacini del Nord Italia, soffre per la grave siccità che da mesi attanaglia il Paese. La carenza di precipitazioni e i maggiori deflussi di acqua per poter garantire l’irrigazione dei campi hanno portato il livello del lago a scendere visibilmente. Nelle immagini girate a Sirmione, nella zona di Jamaica Beach, è ben visibile il ritiro dell’acqua, con ampie porzioni di fondale rimasto asciutto.