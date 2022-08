Continua la fase di estremo deficit idrico al Nord Italia. Nel video, la situazione alla confluenza del Ticino e del Po al Ponte delle Becca nel Pavese. Le immagini parlano da sole. Affiorano grandi isolotti di sabbia e l’acqua ricopre solo una porzione del letto del fiume. La portata media del fiume Po a Pontelagoscuro (ultimo rilevamento prima del delta) è stata, in luglio, pari a 160,48 metri cubi al secondo, il 32,29% in meno del precedente record negativo di portata media mensile, registrato nel luglio 2006. Quest’anno è stato toccato anche il nuovo record di portata minima, con soli 104,3 metri cubi al secondo (24 Luglio). A rilevarlo è il report settimanale dell’Osservatorio Anbi (l’associazione dei consorzi di bacino) sulle Risorse Idriche. Per l’Anbi, le recenti piogge cadute “a macchia di leopardo” su parte della Penisola non hanno risolto i problemi dei corpi idrici italiani.