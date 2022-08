Non si ferma la discesa del lago Maggiore. Secondo l’ultimo bollettino dell’Anbi, rimane solo il 10,8 per cento di risorsa ancora utilizzabile mentre nel mese di luglio si è registrata una diminuzione del livello di circa 30 centimetri all’idrometro di Pallanza. Ed è proprio in questa zona che negli ultimi mesi le spiagge si sono allargate sempre di più. “Le recenti piogge cadute a macchia di leopardo in alcune parti della penisola non hanno risolto i problemi dei corpi idrici italiani” scrive l’Anbi sottolineando il contesto dove “il 45% dell’Europa è in sofferenza idrica e ben il 13% del continente è colpito da siccità estrema”.