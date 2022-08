Jeanine Stifler è tra i personaggi più iconici di American Pie, il franchise cinematografico di successo che dal 1999 ha dato vita a numerosi episodi della serie e spin-off. Jeanine era la “milf” per eccellenza, nonché madre di Steve e Matt Stifler. A interpretarla è stata Jennifer Coolidge, oggi 60enne. L’attrice in una recente intervista per Variety ha raccontato un divertente aneddoto a proposito della sua partecipazione ad American Pie. Quel ruolo, infatti, le avrebbe garantito una certa attività sessuale. “Ho avuto molto gioco nell’essere una milf e ho ricevuto molta azione sessuale da American Pie. Ci sono stati così tanti vantaggi nel fare quel film. Voglio dire, ci sarebbero tipo 200 persone con cui non sarei mai andata a letto“.

Al di là di American Pie Jeanine Stifler è nota anche per il ruolo di Sophie Kaczynski nella sitcom 2 Broke Girls, e ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione di Tanya McQuoid nella serie antologica The White Lotus, per la quale si è aggiudicata un Critics Choice Television Award e ha ricevuto una candidatura al Golden Globe e allo Screen Actors Guild Award.