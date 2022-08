Fernando Alonso prenderà il posto di Sebastian Vettel in Aston Martin nel 2023. L’annuncio arriva direttamente dalla casa automobilistica britannica a conferma delle voci che giravano nel paddock a inizio weekend ungherese dopo che il tedesco ha comunicato la volontà di ritirarsi. “Il Team Aston Martin è lieto di confermare che Fernando Alonso si unirà al team nel 2023 con un contratto pluriennale. – si legge nel comunicato della scuderia – L’intera azienda è molto entusiasta di portare in squadra l’incredibile esperienza, il ritmo brillante e la capacità di guida di Fernando. Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un’organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1″.

Parole importanti quelle riservate al pilota spagnolo che a 41 anni non è intenzionato a smettere e anzi vuole proseguire ancora per qualche stagione la sua carriera. “Il Team Aston Martin sta chiaramente mettendo energia e impegno per vincere, – analizza Alonso – ed è quindi una delle squadre più emozionanti della Formula 1 oggi. Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti e sono consapevole dell’enorme impegno per nuove strutture e risorse a Silverstone. Nessuno in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere, e questo la rende un’opportunità davvero eccitante per me”.

Il due volte campione del mondo nel 2005 e 2006 con la Renault vuole vincere ancora. “Ho ancora fame e ambizione di lottare per essere davanti e voglio far parte di un’organizzazione che si impegna a imparare, svilupparsi e avere successo. Ho intenzione di vincere ancora in questo sport e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste”. Anche Lawrence Stroll, proprietario della squadra, ha riconosciuto la personalità vincente del pilota dell’Alpine: “Conosco e ammiro Fernando da molti anni ed è sempre stato chiaro che è un vincente come me. Ho deciso di riunire le persone migliori e sviluppare le giuste risorse e organizzazione per avere successo in questo sport altamente competitivo, e quei piani stanno prendendo forma a Silverstone. Ci è sembrato naturale quindi invitare Fernando a far parte dello sviluppo di una squadra vincente”.