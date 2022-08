L’Inghilterra ha vinto i Campionati europei di calcio femminile. Le padrone di casa hanno sconfitto per 2-1 in finale a Wembley la Germania dopo un tempo supplementare. Decisiva la rete di Kelly al 110′. I tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 1-1 per effetto delle marcature di Toone al 62′ e di Maguli al 79′ per le ospiti. Per l’Inghilterra si tratta del primo titolo nella sua storia.