Nell’Ucraina meridionale, i lavoratori separano i semi dai detriti dopo che dei magazzini sono stati colpiti dai razzi russi. Nel villaggio di Yulivka nella regione di Zaporizhzhia, nel sud-est dell’Ucraina, i lavoratori setacciano centinaia di tonnellate di grano di colza per depurarlo da frammenti di razzi, vetro e cemento, dopo che la Russia ha colpito tre magazzini di Aleksandr-Agro 2 la notte del 27 luglio. Aleksandr-Agro 2 è un’azienda agricola che da 15 anni coltiva semi di colture oleaginose e fagioli. Il proprietario dell’azienda, Vasyl Kasyarun, conferma che non c’erano oggetti militari né attrezzature nei magazzini, che erano pieni di cereali in attesa di essere seminati in autunno. Un lavoratore di 25 anni, Vladyslav, cammina a piedi nudi tra i semi, raccogliendo frammenti sepolti all’interno. Il grano viene quindi accuratamente setacciato per essere caricato come carico il giorno successivo, per i clienti già in attesa della spedizione.