Un’offerta troppo bassa da parte di un fedele durante un funerale ha causato l’ira di un prete e ha scatenato una “rissa”. È successo ad Aversa, un comune in provincia di Caserta. I fatti risalgono alla mattinata di martedì 26 luglio quando, al termine di un funerale, un parente del defunto si è recato in sacrestia per lasciare un’offerta alla chiesa.

Secondo quanto riportano i giornali locali, la donazione del fedele di 25 euro è stata giudicata troppo bassa dal prete, che ha provveduto a farglielo notare: “Non c’è nessun obbligo”, ha risposto l’uomo e si è allontanato, lasciando i suoi soldi sul tavolo.

Dopo una lite verbale il parroco è uscito in strada e, una volta raggiunto il fedele, è nata una rissa tra i due. Secondo la curia si è trattato di un alterco, ma il cittadino è andato in ospedale per farsi refertare ed è intenzionato a denunciare il prete sia per l’aggressione che per la richiesta di denaro.