Lorenzo Musetti conquista la sua prima finale di un 500 battendo l’argentino Francisco Cerúndolo in due set (6-3, 7-6) nell’Atp di Amburgo. In finale affronterà il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e lo slovacco Alex Molcan. Dopo aver agevolmente vinto il primo set, il tennista toscano è dovuto arrivare fino al tie-break nel secondo per vincere la resistenza del sudamericano.

Il 20enne di Carrara, n.62 del mondo, ha impiegato 1 ora e 54 minuti a piegare Cerundolo, n. 30 del ranking e reduce dalla finale a Bastad. Da lunedì, grazie ai risultati sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium, l’azzurro farà segnare il suo nuovo best ranking, entrando tra i primi 40 del mondo.