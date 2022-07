Una domenica molto azzurra per il tennis. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti saranno entrambi in campo, rispettivamente a Gstaad e Amburgo, alla caccia del titolo. Il tennista romano si presenta in finale nel torneo svizzero con una striscia vincente di 13 partite dopo aver alzato il trofeo a Stoccarda e al Queen’s.

Al rientro dal Covid che lo ha costretto a saltare Wimbledon, dove era stato finalista nel 2021, il romano affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 1 del seeding. L’inizio della finale è fissato alle 11.30 alla Roy Emerson Arena e sarà visibile sia sui canali Sky che in chiaro su Supertennis, oltre che sul sito della stessa emittente. Berrettini e Ruud si sono sfidati quattro volte, riportando due vittorie a testa.

Musetti, che da lunedì sarà tra i primi 40 del ranking mondiale grazie alla conquista della sua prima finale nel circuito Atp, scenderà in campo alle 15 contro il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Alex Molcan. Come il match di Berrettini, anche la sfida del tennista di Carrara sarà visibile in diretta in chiaro sul canale Supertennis, presente su Sky al canale 212 e in chiaro sul 64 del digitale terrestre.