“I 5 stelle hanno fatto qualcosa di sconcertante. Credo che si debba dare una sola risposta a Conte. Draghi ha ripetuto più volte che non avrebbe dato vita a un nuovo governo senza il consenso dei 5 stelle. È una mistificazione”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook, in relazione alla caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. “L’immagine che l’Italia ha dato di sì è quella del circo equestre – ha proseguito – La responsabilità di questa crisi e di questa vicenda è di Lega, 5 stelle e Forza Italia”.