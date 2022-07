Intervistata negli studi di In Onda su La7, la ministra Maria Stella Gelmini rivela alcuni retroscena sulla caduta del governo Draghi e soprattutto sulle dinamiche interne al suo ormai ex partito Forza Italia dilaniato dalle divisioni. “Il sostegno del partito a Draghi è stato solo di facciata” ha detto. “I ministri sono stati piano piano estromessi e il gruppo è stato avvisato a cose fatte“. Secondo la ministra, che da oltre vent’anni militava nel partito di Berlusconi e che è sempre stata considerata una fedelissima dell’ex Cavaliere, in “Forza Italia ora c’è una deriva populista e sovranista. Berlusconi? Non ci ha mai cercato“