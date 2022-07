Conte? “La mia impressione è che sia molto complicato immaginare che coincidano di nuovo le nostre strade dopo la scelta di ieri, molto sbagliata“. Lo ha detto Enrico Letta a In onda, su La7, rispondendo ad alcune domande sulle future alleanze in vista delle elezioni di settembre. Il leader del Pd è sembrato scettico sulla possibilità di ricomporre il rapporto con il Movimento 5 stelle. “Con Conte dopo ieri non ci siamo sentiti”, ha specificato, “ha fatto una scelta sbagliata per l’Italia e ognuno di noi sa che il Paese è spaventato e timoroso”