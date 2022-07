Bombardamenti russi nella notte a Mykolaiv e Kharkiv. L’allarme, nella prima città, è scattato intorno alle 3, quando sono iniziate le esplosioni, ed è durato per circa 40 minuti. A Kharkiv, invece, gli attacchi dell’esercito di Mosca, stando alle dichiarazioni del governatore della regione, Oleh Syniehubov, hanno causato quattro vittime tra i civili, tra cui un bambino di 13 anni. Undici le persone ferite.

Il capo dell’ufficio della presidenza ucraina Andriy Yermak ha sottolineato che è importante che i russi non siano in grado di trascinare la guerra fino all’inverno. Sul suo canale Telegram, ha dichiarato che una svolta a favore dell’Ucraina è prevista per fine autunno. “Molto dipende dall’addestramento dei nostri soldati. Invertiremo le sorti di questa guerra. Presto ci saranno molte sorprese”, ha promesso, aggiungendo che Volodymyr Zelensky parla ogni giorno “di Himars, obici M777, sistemi di difesa aerea e delle sanzioni contro la Russia. Fa del suo meglio per aumentare le forniture di armi efficaci”.

“Il presidente sta facendo tutto il possibile per liberare i territori occupati dell’Ucraina il prima possibile – ha detto ancora Yermak – Le autorità sono in costante contatto con il comando militare, che fornisce informazioni esattamente su ciò di cui i difensori hanno bisogno per sconfiggere il nemico”. Ha infine dichiarato di aver già discusso dell’aumento delle forniture di armi con Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti.

Intanto per l’intelligence del ministero della Difesa del Regno Unito avverte: “La Russia sta dando la priorità alla cattura di infrastrutture nazionali critiche, come le centrali elettriche. Le forze russe si stanno probabilmente avvicinando alla seconda centrale elettrica più grande dell’Ucraina a Vuhlehirska, 50 km a nord-est di Donetsk”, si legge nel rapporto.