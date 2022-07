Pronte le nuove sanzioni europee nei confronti della Russia. Dopo le indiscrezioni di martedì sulla bozza preparata dai rappresentanti dei 27 Stati membri, fonti europee fanno sapere che i delegati hanno raggiunto l’accordo sul pacchetto nel corso della riunione del Coreper, convocata in mattinata, che sarà ufficializzato in forma scritta in tempi che si prevedono brevi. E tra i nuovi provvedimenti spiccano, da quanto si apprende, sanzioni sull’oro russo e nei confronti della Sberbank, la principale banca russa che finisce così nella blacklist di Bruxelles dopo essere stata esclusa dal sistema Swift, mentre vengono estese deroghe concesse alle banche di Mosca sanzionate per lo sblocco di asset legati al commercio di grano.

In totale, si era appreso nella giornata di martedì, sono circa 50 le aziende destinate a finire nella lista nera degli individui ed entità che subiscono misure restrittive. Ma, secondo quanto scrive l’agenzia di stampa Reuters, è prevista la possibilità che questi fondi e risorse economiche possano essere svincolate nel caso in cui si provasse che sono necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compreso grano e fertilizzanti. Intervento necessario per affrontare il problema della sicurezza alimentare emerso prepotentemente a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina.

La decisione porta così a 1.229 il numero totale di persone inserite nella lista dell’Ue in relazione alla guerra in Ucraina, mentre salgono a 110 il numero di aziende coinvolte. Come riportato dall’Ansa, però, Ungheria, Austria e Croazia, dove la banca è presente ed operativa, avrebbero chiesto un “periodo di adattamento”, prima dell’inserimento di Sberbank nella lista. Tra le persone “attenzionate” dall’Unione Europea, inoltre, figura anche Andrei Kozitsyn, il Ceo del gigante dello zinco e del rame UMMC. Il magnate è stato aggiunto all’elenco in qualità di importante uomo d’affari russo, ritenuto “coinvolto in settori economici che forniscono una sostanziale fonte di reddito al governo”.