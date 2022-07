Un incendio boschivo divampato ieri sulle colline di Massarosa (Lucca) in Versilia, ha costretto nella tarda serata anche all’evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune abitazione e alla chiusura della bretella autostradale Lucca-Viareggio che collega l’A11 con l’A12. Lo ha reso noto noto il Comune di Massarosa spiegando che il “terribile” incendio è ancora in corso. Le fiamme, partite dalla località Bozzano si sono estese nella notte nei vasti boschi di resinose tipici della zona. “Nonostante il rapido intervento delle squadre di volontariato antincendio – si spiega dalla Regione Toscana – la zona impervia e le scarse vie di accesso hanno impedito il contenimento del fuoco. Il leggero vento di nord-est che ha soffiato tutta la notte non ha facilitato lo spegnimento e in questo momento le fiamme sono arrivate a minacciare alcune abitazioni presidiate dai vigili del fuoco”.

I vigili del fuoco spiegano che “al momento non ci sono persone ferite” e che “a fronte della grave situazione si è reso necessario evacuare preventivamente circa 50 persone dalle proprie abitazioni di Bozzano. Dalle prime luci dell’alba stanno operando gli elicotteri e i due canadair per fermare l’avanzata delle fiamme. Al momento sono impiegate circa 50 unità dei vigili del fuoco.