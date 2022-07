Ultimamente Heather Parisi ha dovuto fare i conti con un problema di salute decisamente antipatico: la labirintite. Ora che il peggio è passato, la showgirl ha deciso di parlarne pubblicamente con un post su Instagram. “Finalmente posso guardare in alto senza quella sensazione da incubo di vertigine e sentirmi di nuovo in armonia con il mio corpo. Per tre lunghissime settimane ho avuto la Labirintite (Vertigo)”.

La Parisi ha rivelato di aver già sofferto in passato di labirintite. Erano i primi anni ’90 e per due mesi Heather ha avuto seri problemi a gestire questo problema. Ecco che cosa ha raccontato a tal proposito: “Dopo ‘Ciao Weekend’ nel 1992, sono rimasta due mesi a letto senza riuscire ad alzarmi, nemmeno per fare la pipi, perché la stanza tutto intorno girava, girava e girava. Andavo a carponi fino al bagno e poi ritornavo a carponi fino al letto. A Nightmare!!!”.

In chiusura di post una considerazione che ci riporta al presente: “Oggi, ne sono sicura, mi direbbero che è un effetto del Long Covid…“.