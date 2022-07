Si è parlato molto nei giorni scorsi del ritorno in Italia di Alessandro Baudo, figlio del grande Pippo. Obiettivo della partenza dall’Australia, dove vive? Stare vicino al papà. Ma ci tiene a fare chiarezza, e lo fa con una intervista al settimanale DiPiù: nessuna urgenza. “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro'”. Alessandro vive ora a Terni mentre Pippo è a Roma. “Ricordo papà che era come uno zio, eravamo molto stretti. Pensavo che mio padre fosse Tullio. Sono fortunato perché ho avuto due padri. Pippo era affettuosissimo, mi ha sempre voluto bene”, aveva raccontato nel 2017 a Barbara D’Urso. Alessandro ha infatti scoperto che suo papà è il grande conduttore sono quando Tullio Formosa, che lo ha cresciuto insieme alla madre Mirella Adinolfi, è morto.