Amori che nascono, matrimoni che scoppiano – da Shakira e Piqué a Totti e la Blasi -, flirt mai ufficializzati, ritorni di fiamma certificati dai paparazzi (vedi Belén con De Martino) e altri bramati da fan e cultori del gossip. In quest’ultima categoria sbancano a mani basse Elodie e Marracash, di cui si discute da settimane la cui possibile reunion sentimentale, soprattutto dopo l’intervista della cantante a La confessione, il programma condotto da Peter Gomez sul Nove. Del resto, i grandi amori fino giri immensi e poi ritornano e dopo la crisi e i presunti rispettivi flirt, ora i due ex appaiono ad un passo dal tornare a formare una delle coppie più ammirate dello showbusiness musicale italiano.

“Io sono innamoratissima ovviamente, Fabio è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore”, aveva detto Elodie a Gomez nella puntata del programma di interviste andato in onda venerdì scorso. Per poi aggiungere un’altra dichiarazione di quelle che non hanno bisogno di commenti: “Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza”. Parole importanti, arrivate all’indomani del video virale che la ritraeva commossa al live di Marracash allo Stupinigi Sonic Park, a Torino, mentre l’ex (o forse no) fidanzato cantava Crazy Love, brano dedicato senza dubbio a lei. E proprio oggi, al Corriere della Sera, King Marra – fresco di vittoria della Targa Tenco come miglio album dell’anno – si è sbottonato parlando del suo rapporto con Elodie. E lo ha fatto pronunciando una frase che non si presta ad interpretazioni: “Come ho già detto, il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente là fuori, abituata a incasellare tutto”. Tra le righe, un’ulteriore e inaspettata dichiarazione d’amore.