Ricky Martin è nella bufera dopo le accuse di molestie. Secondo le indiscrezioni riportate dal programma televisivo argentino “La tarde” e dal periodico “El Pais”, sarebbe stato il nipote Dennis, figlio della sorellastra Vanessa Martin, ad accusare il cantante di violenza domestica. La persona che avrebbe subito gli abusi che hanno fatto scattare un provvedimento restrittivo nei confronti dell’artista fa parte quindi della famiglia. La notizia delle accuse nei confronti di Ricky Martin era trapelata nei giorni scorsi ma ora è chiaro anche chi ha fatto la denuncia e a parlare è il fratello di Ricky Martin, Eric. Durante una diretta su Facebook e come riportato da El Universo ha dichiarato che il nipote 21enne, Dennis Yadiel Sanchez, figlio della sorellastra Vanessa Marti, soffre di disturbi mentali e non sarebbe mai stato violentato dallo zio. “Se qualcuno ha visto il mio caro nipote che manca da tempo dalla famiglia, questo è un messaggio per lui. La sua famiglia lo ama, che abbia problemi mentali è un altro discorso, abbiamo combattuto per tutta la vita con questo problema. Sono stanco di tacere”, ha detto. Le parole di Eric Martin fanno eco a quelle dell’avvocato di Ricky: “Purtroppo la persona che ha fatto queste affermazioni sta lottando contro la sua salute mentale. Ricky Martin, ovviamente, non è mai stato coinvolto in qualsiasi tipo di relazione sessuale o romantica con suo nipote”. Secondo quanto dichiarato da Dennis Yadiel Sanchez, Ricky Martin non avrebbe preso bene la decisione da lui presa di porre fine a una relazione durata 7 mesi e lo avrebbe tempestato di telefonate e messaggi arrivando, addirittura, a presentarsi fuori dalla sua abitazione. Dennis avrebbe, inoltre, dato conferma del frequente uso di sostanze stupefacenti, che avrebbero alterato innumerevoli volte l’umore del cantante, portandolo a perdere il controllo in più di un’occasione.