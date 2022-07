Sono 89.830 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 111 persone sono invece morte a seguito dell’infezione da coronavirus. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Superati quindi i 20 milioni di contagi in Italia da inizio pandemia: da febbraio 2020 a oggi ci sono stati 20.076.863 casi e 169.846 decessi.

Rispetto a ieri cala il tasso di positività: con 398.338 tamponi processati in Italia, il tasso è oggi al 22,5%, contro il 24,6% della giornata di venerdì 15 luglio. Aumentano però le persone ricoverate: sono 10 in più i pazienti nelle terapie intensive (con 57 ingressi giornalieri) e 71 nei reparti ordinari. Attualmente oggi ci sono 405 persone in intensiva e 10.434 ricoverati con sintomi.

Anche oggi è confermato il trend di lieve diminuzione dei casi rispetto alla scorsa settimana. Sabato 9 luglio c’erano stati 98.044 contagi da Covid con circa 10mila tamponi in meno (389.576 quelli processati). Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.448.550, rispetto a ieri 21.784 in più. I dimessi e i guariti sono 18.458.467, con un incremento di 69.489.