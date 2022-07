Beffa per l’Inter: Dalbert si è rotto il crociato e ora non potrà essere venduto. Il brasiliano da tempo non fa più parte dei piani di Simone Inzaghi e con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023 stava cercando una nuova squadra. Purtroppo per lui e per l’Inter questo non sarà possibile. L’esterno durante un allenamento solitario ha riportato un grave infortunio, come si legge dal comunicato ufficiale nerazzurro: “L’esterno nerazzurro Henrique Dalbert, nella preparazione individuale pre-ritiro che ha svolto in Brasile, ha subito un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti di questi giorni, effettuati presso l’Istituto Clinico ‘Humanitas’ di Rozzano, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Consapevole di non avere un futuro all’Inter, Dalbert non aveva infatti raggiunto il resto della squadra nerazzurra e si stava allenando da solo in Brasile. Durante una di queste sedute è arrivato il grave infortunio. La scorsa stagione era stato dato in prestito al Cagliari, retrocesso poi in Serie B. In precedenza dopo due anni in nerazzurro, 2017/2018 e 2018/2019, era finito sempre in prestito prima alla Fiorentina e poi in Francia, al Rennes. Ora l’Inter puntava a un trasferimento definitivo, per fare cassa e tagliare un esubero.