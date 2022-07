Romelu Lukaku durante la presentazione delle nuove maglie dell’Inter in piazza Gae Aulenti a Milano si è scusato con i tifosi per essere andato via. “Questa è la mia più grande sfida sportiva, ho fatto male ad andare via. – ha dichiarato – Era giusto tornare e sono contento di indossare nuovamente questa maglia. Qui sono stato al mio livello più alto, ora tutti insieme continuiamo la crescita dell’anno passato per centrare il nostro obiettivo. Vogliamo vincere ancora“.

Parole che hanno caricato la folla presente, così come quando il belga ha detto: “Farò di tutto per vincere lo scudetto. Chi non salta rossonero è”. Frase che ha accesso ancor di più l’entusiasmo dei supporter nerazzurri, i quali hanno iniziato a cantare il coro contro i cugini del Milan. Tifosi festanti che hanno anche invocato a gran voce l’arrivo di Paolo Dybala e la permanenza di Milan Skriniar strappando un sorriso a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. L’intera squadra ha partecipato all’evento dopo l’allenamento pomeridiano indetto da Simone Inzaghi. Nel rapporto tra il tifo nerazzurro e Lukaku, l’addio di un anno fa sembra già essere stato perdonato.