Bagarre a “L’aria che tira” (La7) tra il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, e Marco Furfaro, esponente del Pd e responsabile nazionale dem dei rapporti con movimenti e associazioni.

La discussione è incentrata sull‘emergenza roghi a Roma, problema sul quale La Russa esclude l’origine dolosa, insinuando che ci sia una benevolenza generale nei confronti del sindaco Gualtieri, a differenza di quanto era successo per Virginia Raggi.

Quando prende la parola, Furfaro premette: “Ci dobbiamo allontanare dalle piccinerie politiche”. E, fa un excursus delle precedenti amministrazione capitoline, menzionando l’ex sindaco Gianni Alemanno.

La Russa interrompe, piccato: “Ma che c’entra Alemanno? Siete ridicoli”.

“Non ho ancora iniziato a parlare, La Russa – commenta Furfaro – La vedo un po’ agitato stamattina. Va bene, parli lei e faccia il suo comizio”.

“No, il comizio è tuo, perché parli di Alemanno e di 15 anni fa”, ribatte il senatore di FdI.

Il politico del Pd replica: “Ma in 70 anni che fa politica non riesce mai una volta nella vita ad avere un comportamento civile? Non so che ci mette nel caffè la mattina“.

“Non sono 70 anni, ma ci vorrei arrivare – risponde La Russa – E comunque tu c’eri 70 anni fa? Che ne sai tu? Io interrompo solo quando dici sciocchezze”.

Sbotta anche il conduttore Francesco Magnani, che prima con toni bonari, poi con piglio più fermo rimprovera i due duellanti. Ma Furfaro obietta: “Io vorrei fare un ragionamento, senza che si scaldi e dia di matto La Russa, come è solito fare“.

“Fallo bene questo ragionamento – ripete La Russa – Fallo corretto”.

“Ma io lo faccio come mi pare – sbotta Furfaro – perché, vivaddio, in questo Paese non decidete voi come fare e c’è la libertà di pensiero. Lo so che a lei viene l’orticaria, ma c’è la libertà di pensiero“.

L’esponente dem, poi, si rivolge a Magnani: “È molto scorretto non poter finire un ragionamento quando ho sentito di tutto. Toglietegli magari l’audio, visto che non ho offeso nessuno e sto facendo un ragionamento”.

E la risposta di Magnani è lapidaria: “Fino a prova contraria decidiamo noi come trattare i nostri ospiti e cerchiamo sempre di usare lo strumento della gentilezza. La piantiamo, signori? Possiamo tornare a parlare civilmente?”.