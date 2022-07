“Oggi il Movimento 5 stelle, dopo un profondo logorìo politico, ha deciso di disconoscere un provvedimento fondamentale per il Paese, come il decreto Aiuti, e non l’ha votato alla Camera dei deputati dopo aver dato la fiducia al governo. Si tratta di un atto di schizofrenia politica e soprattutto di un vulnus grave che rende palese un deficit di responsabilità e serietà. I 5 stelle hanno deciso di giocare sulla pelle dell’Italia nell’illusione di ricavarne un dividendo di consensi. È un comportamento inaccettabile”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un videomessaggio dopo la decisione del Movimento 5 stelle di non votare il dl Aiuti, chiedendo al presidente del Consiglio di “verificare” la maggioranza.

“Chiediamo quindi al presidente Mario Draghi di sottrarsi a questa logica politicamente ricattatoria e di prendere atto della situazione che si è creata. Così come siamo stati responsabili nel far nascere il governo Draghi, altrettanto lo saremo nell’ultimo scorcio di legislatura. Ecco perché chiediamo che ci sia una verifica della maggioranza al fine di comprendere quali forze politiche intendano sostenere il governo, non a fasi alterne e per tornaconti elettorali, ma per fare le riforme e tutelare gli interessi degli italiani”, ha aggiunto Berlusconi sottolineando che quando si è formato il governo Draghi, Forza Italia ha fatto “un atto di serietà e responsabilità verso il Paese”.