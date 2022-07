Poca voglia di parlare in casa M5s. Il vicepresidente Michele Gubitosa, uscendo da Montecitorio per entrare nella sede del Movimento afferma: “Non rilascio dichiarazioni”. Di lì a poco lo raggiunge il Presidente pentastellato Giuseppe Conte. “La decisione di oggi era già anticipata. È una questione di coerenza e linearità” afferma ai cronisti, ma nulla aggiunge su cosa farà il M5s giovedì in Senato. Intanto, dopo una serie d’incontri con alcuni ministri, tra cui prima Franco, poi Cartabia e successivamente Speranza, il presidente del Consiglio Mario Draghi lascia la sede del governo e la sua auto si dirige verso il Quirinale.