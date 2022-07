FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.

Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 4/7 al 10/7/2022

Con uno 0,6% guadagnato la scorsa settimana, Fratelli d’Italia mantiene salda la posizione in vetta e segna un nuovo record sul suo percorso, il 23,1% medio.

Il partito di Giorgia Meloni è tallonato dal Partito Democratico, anch’esso in crescita (di uno 0,2) al 22% netto.

È interessante notare come quasi la metà dell’elettorato che si dichiara intenzionato ad andare a votare si divida tra i due partiti principali sostenitori (dichiaratamente) od oppositori (almeno in teoria) dell’esecutivo attuale. Quasi un gioco di specchi.

Stabile al 14,8% la Lega, così come l’altro partito entrato, analogamente a quello di Salvini, in crisi con il sostegno al governo Draghi: il M5s all’11,1% (+0,1). Per quest’ultimo resta da vedere se e come un’eventuale uscita dalla maggioranza potrà influenzare il consenso attribuitogli.

Lieve incremento per Forza Italia (8,4%, +0,2) e per Azione/+Europa (4,8%, +0,2). Al 4% “la soluzione rossoverde” di Fratoianni e Bonelli, il cui futuro è legato anche a una esposizione mediatica al momento ancora troppo bassa.

Intanto sembra già sparito dalle rilevazioni “Insieme per il Futuro” di Luigi Di Maio che la scorsa settimana stazionava nel range 1-2%.

(Fonte: Swg, Tecnè, Termometro Politico, Euromedia Research)