È stato condannato ad altri 20 anni di reclusione Derek Chauvin, l’agente che nel maggio 2020 aveva ucciso George Floyd. È questa la decisione presa durante il processo federale: l’ex poliziotto è colpevole di aver ucciso Floyd soffocandolo con il ginocchio durante il suo arresto a Minneapolis.

Ora Chauvin sarà trasferito in un carcere federale dopo che la sentenza di ieri, 7 luglio, ha aggiunto ulteriori anni di reclusione a quella già comminata nel giugno del 2021 per omicidio di secondo grado. L’accusa aveva chiesto una pena di 25 anni, mentre lo scorso dicembre Chauvin si era dichiarato colpevole di uso eccessivo della forza e aveva patteggiato una pena che avrebbe dovuto rimanere tra i 20 e i 25 anni. Il poliziotto in precedenza era già stato condannato a 22 anni e mezzo per l’uccisione di Floyd.