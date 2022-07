Erano in tre sul tetto di uno stabile, in centro a Milano, dove è divampato un incendio in un appartamento del quinto piano. Sul posto giovedì sera sono intervenuti i vigili del fuoco. Un intervento complicato dal fatto che i fili del tram rendevano accostarsi allo stabile. “Mi hanno suonato al citofono verso le 20.15, dicendo che dovevamo uscire. Sulle scale c’erano fumo e puzza”, racconta una residente del primo piano. Ad avvertirla è stata anche un’amica, che abita nei solai sopra all’appartamento andato a fuoco. “Ho sentito la puzza di fumo e mi sono vestita velocemente. Appena ho aperto la porta, ho pensato che stesse andando a fuoco la casa dei dirimpettai, che sono via. Invece l’incendio è nell’appartamento di sotto, in cui abita un’anziana”. Le persone sono state messe in salvo dal Saf, il nucleo speleo-alpino-fluviale dei pompieri.