A giugno l’accredito sulla card gialla del reddito di cittadinanza si è fermato per molti di loro a 10 euro. “Io ne spendo centinaia in pochi giorni solo per le medicine: non arrivo più a fine mese”, racconta uno di loro. Un altro, costretto a scegliere tra la fisioterapia e l’aiuto indispensabile di una colf, spiega di aver dovuto dare via le gatte che gli facevano compagnia: “Non potevo più permettermi sabbia e croccantini”. Sono gli invalidi civili a cui dallo scorso gennaio il sussidio è stato decurtato o azzerato perché dal 2020 ricevono una maggiorazione della pensione, giudicata dalla Corte costituzionale insufficiente per soddisfare i bisogni primari. Il saldo tra quell’aumento e il taglio del reddito (arrivato, con il via libera del ministero del Lavoro, come conseguenza di un automatismo previsto dalla legge del 2019) è negativo e migliaia di persone sono alla disperazione. Con l’inflazione che morde, arrivare a fine mese è difficilissimo. Ilfattoquotidiano.it ha raccolto alcune delle loro storie, in attesa che la politica si muova per risolvere il pasticcio. Finora gli emendamenti di Lega, 5 Stelle e gruppo Misto presentati a partire a marzo per rimediare sono stati tutti cassati per mancanza di coperture. Nel silenzio del ministro del Lavoro dem Andrea Orlando, di recente chiamato in causa dalle parlamentari Paola Nugnes e Doriana Sarli che avevano chiesto il suo impegno ad approvare un intervento nel decreto Aiuti (puntualmente dichiarato improponibile per estraneità della materia).

“Ho 53 anni, ho fatto la barman ma dal 2018 sono invalida civile inabile al lavoro”, racconta Annarita Santoro da Brindisi. “Prendevo 290 euro di pensione, poi dal 2020 con la maggiorazione la cifra è arrivata a 650. In più avevo 500 euro di rdc. A gennaio me l’hanno azzerato. A febbraio ho preso 111 euro, a marzo 20. In aprile niente perché è scattata la sospensione. L’erogazione è ripresa a giugno: solo 10 euro. Vivo in un garage, pagando 250 euro di affitto: ora ho degli arretrati. A volte mangio alla Caritas, altre chiedo aiuto ai miei fratelli. Mi stavo mettendo a posto i denti e facevo fisioterapia per le mie sette ernie: ora non ce la faccio a pagare. Ho fatto domanda per avere l’accompagnamento, ma la commissione medica me l’ha negato. Dovrò fare ricorso, è l’unica speranza”