“La volontà del gruppo parlamentare conservatore è chiaramente quella che ci sia un nuovo leader e quindi un nuovo premier. Io sono d’accordo e penso che il processo di scelta dovrebbe iniziare ora. Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader. Sono triste perché lascio il lavoro più bello del mondo, ma nessuno è indispensabile“. Con queste parole, in un discorso alla nazione di fronte al numero 10 di Downing Street, il primo ministro britannico Boris Johnson ha rassegnato le dimissioni da leader dei Tories, la forza di maggioranza in Parlamento. Travolto dagli scandali e da una raffica di dimissioni in seno al suo gabinetto – negli ultimi giorni hanno lasciato in 53, ben cinque solo giovedì mattina – Johnson intende comunque restare capo del governo fino alla convention che eleggerà un nuovo successore alla guida dei Tories, fissata per ottobre, vista la pausa parlamentare estiva che inizia tra due settimane: “Servirò il Paese fino a quando non ci sarà un nuovo leader al mio posto”.

Un discorso, quello di BoJo, in apparenza assertivo e ottimista, pronunciato dinanzi a una piccola folla di ministri e funzionari tra i più fedeli – che lo hanno applaudito a lungo – e alla first lady Carrie con cagnolino in braccio, mentre in lontananza una piccola folla di attivisti e oppositori ha festeggiato l’annuncio con grida e slogan. “Sono immensamente orgoglioso di quanto ha fatto questo governo”, ha detto l’ex sindaco di Londra alle telecamere, citando la Brexit portata a termine, l’uscita rapida dalle restrizioni Covid e il record di occupazione. “razie per questo incredibile mandato, la più grande maggioranza Tory dal ’77. La ragione per cui, nei giorni scorsi, ho combattuto così a lungo per continuare è che sentivo che era il mio lavoro, il mio dovere, il mio obbligo nei vostri confronti. E ha aggiunto: “Negli ultimi giorni ho cercato di convincere i miei colleghi che sarebbe eccentrico cambiare leader quando stiamo offrendo così tanto, quando abbiamo un mandato così vasto e quando siamo solo un paio di punti indietro nei sondaggi”. Ma, ha aggiunto con rammarico, “non ho avuto successo”.

Il premier si è poi rivolto “al popolo ucraino” per assicurare che il Regno Unito “continuerà a sostenere la loro lotta per la libertà, per tutto il tempo che sarà necessario” anche dopo la sua uscita di scena. E rivendicando, fra i meriti della sua premiership, il ruolo di prima fila svolto al fianco di Kiev dopo l’invasione della Russia. Johnson “ha fatto la scelta giusta” dice la segretaria agli Esteri Liz Truss: “Abbiamo bisogno di calma e unità ora e di continuare a governare mentre viene trovato un nuovo leader”.