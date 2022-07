Altri cinque ministri hanno annunciato stamattina le dimissioni dal governo britannico di Boris Johnson. Si tratta del ministro per l’Irlanda del Nord Brandon Lewis, del ministro per la sicurezza Damian Hinds, di quello per la Scienza George Freeman e della ministra del Tesoro Helen Whately. Inoltre, negli ultimi minuti si è aggiunto all’elenco Guy Opperman, ministro delle Pensioni, che nella lettera al premier ha spiegato di essere stato “particolarmente sconvolto dal comportamento di Downing Street durante le restrizioni per il covid. I recenti eventi hanno dimostrato chiaramente che il governo non può funzionare con lei in carica”, ha aggiunto. “Nessuno, per quanto successo abbia avuto in passato, vale più del partito, o del Paese”.

Secondo il conteggio riportato dall’emittente britannica Sky News, con queste ultime rinunce salgono a 50 i membri del governo britannico che hanno lasciato l’esecutivo. Stando al responsabile del dicastero per l’Irlanda del Nord, Brandon Lewis, l’esecutivo colpito dallo scandalo è ormai “oltre il punto di non ritorno”. “Non posso sacrificare la mia integrità personale per difendere le cose come stanno adesso”, ha detto Lewis, aggiungendo che il partito conservatore al potere e il Paese “meritano di meglio”. Il governo, ha proseguito Lewis, richiede “onestà, integrità e rispetto reciproco”.

Nella notte erano inoltre arrivare le dimissioni di Simon Hart, ex segretario di stato per il Galles. Nella lettera indirizzata al premier Hart ha sottolineato che “non c’era altra opzione. I colleghi hanno fatto del loro meglio in privato e in pubblico per aiutarti a far andare avanti la nave, ma è con tristezza che sento che abbiamo superato il punto in cui ciò è possibile”.

Lo scontro in atto mette in crisi un sistema basato sulla fiducia. Fra gli scenari possibili, oltre alla convocazione di elezioni anticipate ventilate dallo stesso Johnson alle strette, la possibilità di cambiare le regole per la sfiducia (introdurre la possibilità di chiederne una nuova prima di un anno) e riproporre questo passaggio. Una fonte di alto livello del numero 10 di Downing Street, un alleato di Johnson, ha riferito all’emittente che il capo dell’esecutivo resta “assolutamente sprezzante” e “non intende dimettersi” ma andare avanti. Sky News cita inoltre il segretario privato parlamentare di Johnson, James Duddridge, il quale ha dichiarato che il premier si sente “ottimista” e “continuerà a combattere”.