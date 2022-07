Sono quasi venti le figure di vario livello del governo britannico ad essersi dimesse per protesta contro la leadership di Johnson. Un esecutivo a pezzi travolto dagli scandali e abbandonato da due pezzi da 90 del gabinetto Tory come il cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, titolare della politica economica e numero due de facto della compagine, e come Sajid Javid, ministro della Sanità, ex cancelliere ed ex responsabile dell’Interno. Soggetti che sono anche dei potenziali aspiranti alla successione. A seguirli, nelle ultime ore, altri viceministri e sottosegretari che hanno lasciato l’incarico contestando pesantemente BoJo dopo l’ultimo scandalo a sfondo sessuale legato a Chris Pincher, membro dei Tory che è stato accusato di aver palpeggiato due uomini in un club privato di Londra e di essere stato promosso come deputy chief whip nonostante contro di lui fossero state mosse in precedenza altre accuse di cattiva condotta e Johnson ne fosse a conoscenza.

Dimissioni proseguite anche durante l’intervento dello stesso Boris Johnson alla Camera dei Comuni rispondendo all’infuocato Question time. Il governo “continuerà” il suo lavoro, ha assicurato il premier. “È esattamente quando i tempi sono duri e il paese affronta pressioni sull’economia e la più grande guerra in Europa da 80 anni che è il momento in cui ci si aspetta che un governo continui con il suo lavoro e non se ne vada“, “ed è quello che farò”, ha ribadito Johnson alla Camera dei Comuni. E in merito all’ultimo scandalo il premier ha sottolineato che Chris Pincher ha perso l’incarico “appena ho saputo delle accuse” di molestie contro di lui. Lasciata l’aula il primo ministro è stato salutato con un ironico “bye Boris” da parte dei parlamentari di Westminster.

WATCH as MPs wave and shout ‘bye Boris’ as the Prime Minister leaves the chamber pic.twitter.com/q3Sbb5bnje — The National (@ScotNational) July 6, 2022

“Il Paese merita di meglio” scrive il sottosegretario al Tesoro, John Glen nella sua lettera di dimissioni. Stesso tono per i sottosegretari Jo Churchill (all’Ambiente) e Stuart Andrew (all’Edilizia). “Possiamo e dobbiamo fare meglio di così” ha aggiunto nella sua lettera la viceministra alla Giustizia responsabile per le carceri britanniche, Victoria Atkins, sottolineando come negli utlimi scandali sono stati compromessi “valori come integrità, rispetto e professionalità”.

Il premier Boris Johnson “causerà danni duraturi alla reputazione del partito conservatore se rimarrà in carica”. Lo ha detto l’ex ministro della Salute britannico Sajid Javid, pronunciando il suo discorso di dimissioni alla Camera dei Comuni. Ha quindi invitato con accenti accorati gli altri colleghi Tory a riflettere, sostenendo che la questione “non è solo personale”, ma che ha a che fare con “il rispetto del rule of law” da parte del Partito Conservatore e con la necessità che la formazione di maggioranza “recuperi la fiducia” del popolo britannico se vorrà vincere anche le prossime elezioni. In precedenza, altri due deputati conservatori, incluso l’ex ministro pro Brexit ed ex candidato leader David Davies, avevano avanzato o rinnovato durante il Question times inviti espliciti a Johnson a dimettersi. Inviti peraltro respinti dal premier, che rivolgendosi in particolare a Davies lo ha “ringraziato” per la sua franchezza.

“Quanti altri ministri devono dimettersi prima che Johnson prenda in mano la penna e scriva la sua lettera di dimissioni?”. Lo ha detto il leader del Partito Nazionale Scozzese a Westminster, Ian Blackford, durante il Question time alla Camera dei Comuni. Una polemica ovviamente cavalcata dall’opposizione. “Chiunque si sarebbe dovuto dimettere da tempo nella sua posizione”, ha detto il leader laburista, Keir Starmer. Ha poi attaccato il primo ministro per aver promosso “un predatore sessuale“, riferendosi a Pincher, e poi per gli altri scandali come il Partygate. Starmer ha parlato di “comportamento patetico” di Johnson mentre la “nave affonda e i topi scappano”, riferendosi alle dimissioni nell’esecutivo Tory e puntando il dito contro la “disonestà” di tutto il partito di maggioranza.