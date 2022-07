“Spero e penso che domani (oggi, ndr) ci sarà un chiarimento e un passo in avanti tra il presidente del Consiglio e Giuseppe Conte. Questa è una maggioranza difficile per tutti. Diciamo la verità: stiamo insieme in questo governo in modo un po’ innaturale. Penso alle nefandezze che ha detto la Lega sullo Ius Scholae, questa fatica dello stare insieme è una fatica per tutti”. Sono le parole del segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di “In Onda” (La7).

E aggiunge: “Io penso che il nostro Paese abbia bisogno di stabilità e che ci sia un governo in grado di affrontare la più grande delle sfide che è l’inflazione e, in autunno, aumentare i salari attraverso la riduzione del cuneo fiscale e delle tasse sul lavoro. Questo complesso di interventi in un momento di grande sofferenza sociale ha bisogno di un governo forte e solido“.

Riguardo all’ipotesi secondo cui Giuseppe Conte possa uscire dal governo per guidare una forza politica a sinistra del Pd, Letta commenta: “Non so se questa sia una suggestione vera. Io ho interpretato il ruolo di segretario del Pd in una logica non di isolamento. Il mio obiettivo non è quello di distruggere gli alleati potenziali, ma di lavorare insieme a loro. Il mio obiettivo è Verona, siamo riusciti a tenere insieme tutti“.