“Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale”. Chiudendo l’incontro nazionale di AreaDem a Cortona, il ministro della Cultura Dario Franceschini manda un messaggio a Conte e al Movimento 5 stelle e mette in chiaro che un’eventuale uscita dall’esecutivo comprometterebbe anche le future alleanze elettorali e la partecipazione al “campo progressista” più volte evocato da Letta