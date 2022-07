Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Juventus: il suo passaggio sembra ormai imminente anche se il club bianconero non ha ancora fatto un’offerta concreta. Nel frattempo, i tifosi giallorossi allarmati dalla situazione hanno chiesto all’attaccante di non trasferirsi all’uscita da Trigoria. Il classe 1999, però, è rimasto in silenzio e l’imbarazzo nei confronti dei propri supporter era evidente. Questo sentimento è emerso fin dal primo giorno di raduno: accompagnato dal padre, Zaniolo ha evitato di fermarsi all’entrata sollevando le prime polemiche. Dopo i test atletici, all’uscita, ha ripiegato fermandosi, ma è rimasto impassibile di fronte a chi li chiedeva di rimanere. Tra le frasi più significative pronunciate dai tifosi: “Nico non andare alla Juventus“, “Zaniolo non fare il matto, resta qui”, “Roma ti ama, qui sei un re“, “Nico resta alla Roma”, “Non ce annà dai ladri”. Il romanista, però, si è limitato a firmare autografi e scattare selfie per poi lasciare in fretta furia il centro sportivo sempre in compagnia del padre. Il comportamento è teso a non creare false speranze ai tifosi e, al tempo stesso, a non mettere in difficoltà la Roma. Rimane il fatto che il club non ha offerto una proposta di rinnovo al giocatore e, di conseguenza, Zaniolo ha lanciato un messaggio ai bianconeri, di cui da bambino era tifoso. Inoltre, ieri la società giallorossa ha incontrato nuovamente il suo agente, Tiago Pinto.

Al momento, però, la Juve è impegnata nel formalizzare gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria; perciò, ad oggi si è limitata ad un solo incontro tra i due direttori sportivi. La vicenda è destinata a diventare una telenovela di questa estate e nel frattempo il trequartista continuerà ad allenarsi con la Roma. Un ruolo chiave lo giocherà anche José Mourinho al quale è stata comunicata la volontà di fare un forte plusvalenza con questa cessione e, in sua sostituzione, starebbe pensando a Paolo Dybala anche se più percorribile è la pista che porta ad Andrea Belotti. Dopo l’ennesimo episodio complicato, il futuro di Zaniolo è sempre più appeso a un filo. Non è escluso che il bandolo della matassa verrà sbrogliato a fine estate, come non è da trascurare l’ipotesi di una permanenza a Roma, dove resta un simbolo e un patrimonio inestimabile.